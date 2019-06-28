國際財經

瑞士和歐盟政治協議談判陷入僵局，瑞士股票下周一(7月1日)起將被禁止在歐盟境內交易。

歐盟委員會早前宣布沒有理由在本月底後，延長對瑞士證券交易所的認可。瑞士政府其後稱，將採取前所未有的舉措，禁止瑞士股票在歐盟交易，旨在防止流動性突然流失。

瑞士和歐盟對一項已經討論多年的協議中存在分歧，雙方計劃以這協議取代一系列涉及農業、移民和民航等領域的條約。不過，協議遭到瑞士左翼和右翼的共同反對，而歐盟在2017年亦加大施壓，將通過該協議與對瑞士證交所的監管認可掛鈎。