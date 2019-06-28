國際財經

蘋果宣布，首席設計師Jony Ive將於今年較後時間離開公司，自行開辦獨立設計公司。

Ive在蘋果工作了27年，主導設計iMac、iPad和iPhone等產品，被視為該公司傳奇人物之一。他離職的消息公開後，蘋果股價在市後時段一度下滑1%。

蘋果行政總裁庫克表示，Ive是設計界的傳奇，他對於蘋果的貢獻毋容置疑，而蘋果日後將繼續與他的工作室合作，創造更多具創意的產品。

Ive接受《金融時報》訪問時表示，新公司將命名為LoveFrom。他希望在以往的歲月，仍密切參與蘋果產品的設計。