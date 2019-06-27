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今日 04:56 國際財經

納指收市漲0.73% 道指反覆偏軟

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市場憧憬中美領導人在G20峰會期間會面能避免雙方再加徵關稅，進而冀望貿易談判有突破，對貿易敏感的科技股造好，帶動美股向上。惟投資者在「習特會」有確實結果前續保持觀望，道指好淡爭持，早段曾跌71點，即市低見26465點，收市轉偏軟；標指受惠銀行股造好，扭轉過去四個交易日連續下滑勢頭；三大指數以納指表現最佳。

比特幣周三攀近14000美元水平的18個月新高後，昨天一度暴跌逾3000美元，低見10373.75美元。美市尾段仍挫22.43%，報10638.31美元。

滙市呆滯 金價續跌

美國聯邦航空管理局(FAA)稱發現波音737 MAX客機有新問題，在解決前不會取消禁飛令，導致波音股價急挫2.91%，拖累道指收市回吐10點或0.04%，報26526點，但市場對中美貿談或達成協議仍樂觀，則限制大市跌幅；科技股及銀行股造好，標指收市升0.38%，收報2924點，標指銀行指數攀高0.78%，高盛股價則上揚1.17%；納指收市漲0.73%，收報7967點，Netflix抽高超過2%，Facebook都進賬0.98%。

英股及法股因歐羅區數據欠佳而分別跌0.19%及0.13%，以出口為主的德股則基於中美貿易協議憧憬而升0.21%。亞股廣泛上揚，日股高收1.19%。

滙商在大阪G20峰會前較審慎，美滙指數尾段靠穩在96.23，歐羅和日圓表現呆滯，歐羅報1.137美元，日圓兌1美元報107.78日圓。紐約期金收市跌0.2%，每盎斯報1412美元。金價自周二觸及6年高位後，已經回落約35美元，但本月仍有約7%進賬。油價反覆靠穩，紐約期油收報59.43美元，升近0.1%；布蘭特期油收報66.55美元，漲約0.1%。

數據方面，美國第一季GDP修訂值為3.1%，與初步公布一樣，符預期。佔美國經濟三分二的消費開支增長則從1.3%下調至0.9%，是一年來最疲弱。

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