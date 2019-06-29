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各國就貿易問題爭拗持續升級，環球經濟增長速度難免受影響，同時拖累資本市場變得波動。加密貨幣「龍頭」比特幣(Bitcoin)卻異軍突起，由谷底回勇，今年漲勢傲視股票、外滙和大宗商品等，本周更重返近18個月高位，不少投資者蠢蠢欲動。

比特幣「牛霸五窮」，上月抽升60%，6月強勢未止，本周一(24日)終於收復一萬美元關口，及後一鼓作氣飆至13851美元，屬2018年1月中旬以來最高，雖然昨天顯著回吐，但在「六絕月」仍有逾四成進賬，跑贏其他資產料無難度。年初至今比特幣累漲超過一萬美元，爆升2.7倍。

全球兩大「央媽」對貨幣政策取態「偏鴿」，首先是歐洲央行表示，如果通脹沒有回到目標水平，將再次「放水」，包括下調利率及重啟量寬；其後美國聯儲局議息聲明刪去在調整利率時保持「耐性」的措詞，又表明全球貿易糾紛帶來難以預測的風險，減息理據不斷增強。

環球央行「放水」，印銀紙兼持續處於極低息環境，各國貨幣爭相貶值，加密幣流通量固定，不會出現濫發導致貶值的情況，不排除因此吸引部分資金湧入比特幣。

比特幣勢如破竹的更重要原因，應該是受Facebook(fb)籌備自家製加密幣Libra所刺激，消息令加密幣再度獲得市場關注，吸引更多投資者進場。

Libra最快2020年面世，交易用途廣泛，其特別之處，在於幣值以一籃子國際貨幣為基礎，例如跟美元、英鎊、日圓、歐羅等掛鈎，並有資產(包括銀行存款和短期政府債券)作為儲備金，並不像其他加密幣般「虛擬」。

此外，Libra亦邀請數家大型企業參與，除了傳統跨國支付公司萬事達、VISA，還有第三方支付平台PayPal、Stripe、PayU，以及Booking.com、Spotify、Uber、eBay、Vodafone、Lyft等，覆蓋的行業眾多，為Libra日後在市面普及地使用鋪平了路。

比特幣現貨價格暴漲，期貨買賣亦十分活躍。附【圖】所見，根據美國商品期貨交易委員會(CFTC)最新報告顯示，截至6月18日止，非商業投資者(投機者)所持比特幣期貨未平倉合約數目創新高。

值得留意的是，其中短倉合約明顯增加，令淨倉數目於負值區域再度擴大，反映炒家看淡情緒正在升溫，後市或許會有一定沽壓。

比特幣市場規模仍偏小，相對容易受到操控，價格歷來極為波動。投資者眼見比特幣近日大幅造好，擔心獲利良機稍縱即逝，可視作「錯失恐懼症」(Fear of Missing Out, FOMO)，於是蜂擁入場；若果市場「FOMO症候群」持續，比特幣繼續高歌猛漲，有機會引發一輪短倉平盤(short covering)，帶動價格進一步上試15000美元，重現2017年底的加密幣狂熱。

信報投資研究部

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