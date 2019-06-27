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美國西南航空宣布，延長取消波音737 MAX型號飛機停飛安排至10月1日。

西南航空是現時全球擁有最多737 MAX的航空公司，共有34架。自從美國航空管理局(FAA)與其他國家的航空監管機構在3月下令737 MAX停飛後，西南航空須每日取消150個航班。

FAA前一天公布，發現737 MAX存在新的安全隱患。市場已預期737 MAX復飛時間已變得更加不確定。

同樣擁有737 MAX的美國航空表示，現時未決定延長737 MAX停飛安排。聯合航空前一天已表示，停飛安排延至9月底。