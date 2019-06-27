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今日 18:58 國際財經

【看圖測市】倫敦金6年新高回落 測試1400關口支持

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倫敦金自上周二(6月18日)起連續6日錄得上升，直至本周二(6月25日)，金價最高升至1439.13美元，創2013年5月以來的逾6年新高。

倫敦金節節上升，主要受惠於市場對美國聯儲局的減息預期及避險需求的上升。首先，美國聯儲局於上周四(6月20日)凌晨公布議息結果，一如市場預期維持息率不變，但會後政策聲明釋放強烈減息訊號。其次，伊朗在波斯灣地區擊落美軍無人機，美國總統特朗普稱伊朗犯了大錯，造成地區緊張局勢。雖然上周五(6月21日)特朗普發言淡化伊朗的舉動，一度令倫敦金短暫回調近30美元，但美滙指數仍受累於美國減息預期而大幅回落，推動金價再度回升。

不過，本周二(6月25日)美國聯儲局主席鮑威爾(Jerome Powell)指聯儲局決策不受短期政治壓力影響，並無意提早離任，將會完成他的4年任期。而美國聖路易斯聯儲局總裁布拉德(James Bullard)亦指目前的情況並不適宜減息50點子。該言論令市場對於美國7月減息0.5%的預期大幅降溫，倫敦金因此從6年高位輾轉回落，今日(6月27日)倫敦金一度跌至1401.08美元，由高位回調近40美元。

技術分析方面，周線圖顯示倫敦金已連升五周，進入嚴重超買狀態。由於聯儲局減息步伐未必如市場預期般激進，金價在創下6年新高後出現強烈沽壓，目前似乎已形成短期頂部。若後市進一步跌穿1400美元關口支持，金價或會進一步回落至1375美元(日線圖上升通道底部支持及此輪上升浪的38.2%斐波納契回吐水平)甚至1365美元附近。但由於目前地緣局勢仍然緊張，倫敦金在消化購買力後，便很可能再度嘗試上探前高位，並形成上升旗形。若以上升旗形的量度升幅計算，金價在中期內甚有可能進一步上探1450美元水平。

交易策略方面，我們根據6月20日策略於1387美元建立的倫敦金沽盤已於1390美元平倉，虧損3美元。短期內待倫敦金跌至1365至1366美元區域後買入，上望1395美元，跌穿1360美元止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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