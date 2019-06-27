國際財經

「習特會」將在周六於二十國集團(G20)峰會期間舉行，市場關注貿易談判進展，惟歐羅區經濟數據欠佳，歐洲股市中段個別展。

截至本港時間傍晚6時44分，英國富時100指數報7382點，跌33點或0.45%；德國DAX指數報12234點，跌10點或0.08%；法國CAC 40指數報5475點，跌25點或0.46%；意大利富時MIB指數報21060點，升5點或0.02%。

道指期貨暫報26465點，跌85點。



中美元首將於周六上午在日本大阪會面，中美據報已就關稅休戰以重啟貿易磋商達成初步協議，惟美國總統特朗普說，如果不能與習近平達成貿易協議，他將對中國商品徵收額外關稅，加徵稅率可能是10%。

《華爾街日報》報道，國家主席習近平將向特朗普提出解決貿易戰的條件，希望美國取消懲罰性關稅，以及堅持美國取消對華為的禁售令。中國商務部表示，目前中美雙方團隊正在溝通，為大阪的元首會晤做好經貿方面的準備，並強調，貿易戰沒有贏家，最終損害的是美國企業和消費者。

數據方面，歐羅區6月消費者信心指數為負7.2，符合預期；6月經濟景氣指數103.3，低於預期的104.6。

紐約原油期貨現時每桶報58.68美元，跌0.7美元或1.18%；倫敦布蘭特期油報65.72美元，跌0.77美元或

1.16%。