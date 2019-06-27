國際財經

二十國集團(G20)峰會明日舉行，而備受全球矚目的「習特會」將於周六召開，市場憧憬貿易談判將有正面發展，歐洲股市早段靠穩。

截至本港時間下午3時42分，英國富時100指數報7423點，升6點或0.09%；德國DAX指數報12307點，升61點或0.51%；法國CAC 40指數報5502點，升1點或0.03%；意大利富時MIB指數報21166點，升108點或0.52%。

道指期貨暫報26642點，升92點。

中美元首將於周六上午在日本大阪會面，中美據報已就關稅休戰以重啟貿易磋商達成初步協議。外電報道，美方擬暫停對餘下價值約3000億美元中國進口商品加徵新一輪關稅，以釋出善意；美國財長努欽亦開口「放鴿」，指出達成貿易協議的路途已走了90%，有信心特朗普與中國國家主席習近平在會談過程取得進展，又期望雙方年底前可達成貿易協議。

不過，美國總統特朗普說，如果不能與習近平達成貿易協議，他將對中國商品徵收額外關稅，加徵稅率可能是10%。他補充，中國比他更希望達成協議，亦知道美國需要什麼才能達成貿易協議，就是必須有知識產權保護和開放中國市場的內容。美國商務部長羅斯解釋，如果談判失敗，加徵更多關稅的威脅絕非虛張聲勢。

海曼資本(Hayman Capital)創辦人、著名對沖基金經理巴斯(Kyle Bass)則預期，「習特會」不會有任何重要成果，投資者應該預備好特朗普將作出向更多中國貨加徵關稅的決定。

聯儲局短期內減息的預期降溫。特朗普周三再度要求聯儲局減息，並且繼續炮轟鮑威爾，批評他表現不稱職，應該讓歐洲央行行長德拉吉來做聯儲局主席，強調自己有權把鮑威爾開除或降職。

另外，中東緊張局勢持續，特朗普表明不希望美國與伊朗爆發戰爭，但如果發生戰事，相信不會持續很長時間。伊朗最高精神領袖哈梅內伊(Ayatollah Ali Khamenei)表示，伊朗面對殘酷的美國制裁和侮辱不會退縮。

市場關注G20峰會、石油出口國組織(OPEC)，以及其他產油國有關是否延長施行減產協定的會議，油價在上日漲逾2%後，今日回吐。紐約原油期貨現時每桶報59.04美元，跌0.34美元或0.59%；倫敦布蘭特期油報66.07美元，跌0.42美元或0.63%。