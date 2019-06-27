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今日 08:50 國際財經

不滿西方石油行動升級 伊坎冀踢走4董事

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美國投資億萬富豪伊坎提議，把西方石油(Occidental Petroleum)的4名董事趕下台，因為該公司提出以380億美元收購另一間油企Anadarko的決定有問題。

伊坎的公司持有約5%西方股權，市值相當於16億美元。雖然西方收購Anadarko的交易仍未完成，但伊坎在西方5月公布有關建議後已經公開對該公司管理層的不滿，並且興訟阻止交易。

伊坎在周三的公告內指出，正聯絡其他有份量的西方股東，希望達致更換4名董事的目標。他指出，西方的企業管治出現問題，籌措昂貴利息開支的融資以進行收購。

 

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