國際財經

路透報道，美國航空管理局(FAA)發現波音737 MAX型號飛機一個新的潛在危險，此舉意味波音須更多時間解決有關737 MAX的安全問題，始能獲准復飛。

報道引述FAA回應稱，當局最新發現737 MAX飛機一個新的潛在危險問題，波音須解決有關疑慮。波音回應傳媒查詢時表示，正與FAA合作，務求讓737 MAX安全復飛。

報道引述消息人士稱，FAA官員在上周737 MAX一次模擬飛行測試時發現有關潛在危險。因此，波音737 MAX不大可能在7月8日前獲准復飛。