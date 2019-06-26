國際財經

美國財長努欽(Steven Mnuchin)周三形容中美朝着達成貿易協議的路途已走了九成，相信最終可以完成。此番言論令市場情緒大為好轉，加上科技股上揚，刺激美股一度全面造好，道指早段曾漲111點，盤中觸及26660點，美元則轉強，油價抽升超過2%。

道指尾段出現沽壓，收市倒跌11點或0.04%，報26536點；標指同樣回吐跌0.12%，收報2913點，為連續第四個交易日下滑；納指仍升0.32%，收報7909點，扭轉「三連跌」局面。晶片商美光傳出恢復向華為供貨，股價飆逾13%，帶領費城半導體指數急漲3.21%，標普500科技指數抽高1%。歐股整體偏軟，泛歐Stoxx 600指數回吐0.31%，主要市場個別發展，其中英股微跌0.08%，法股下滑0.25%，但德股微升0.14%。

美元反彈 金價高位回落

聯儲局主席鮑威爾周二在外交關係協會(CFR)發表演講，指出自5月議息會議後，全球經濟下行風險不斷增加，本來有進展的貿易問題變得更不穩定，導致企業信心下降，但重申美國經濟仍有強勁的基本因素支持，聯儲局不會屈服於政治壓力。他這段講話降低了市場對該局短期內減息的預期。受鮑威爾的言論影響，美元從3個月低位反彈，美滙指數升0.1%，報96.23。金價從6年高位回落，收市跌3.3美元或0.2%，每盎斯報1415.4美元。

美國總統特朗普周三接受霍士財經新聞網絡訪問時再度要求聯儲局減息，並且繼續炮轟鮑威爾，批評他表現不稱職，應該讓歐洲央行行長德拉吉來做聯儲局主席，強調自己有權把鮑威爾開除或降職。

能源資訊局(EIA)公布，美國原油庫存上周減少1280萬桶，是2016年9月以來最大跌幅，刺激油價上揚，紐約期油收市升2.7%，報每桶59.38美元；布蘭特期油漲2.2%，收報每桶66.49美元。比特幣氣勢如虹，周三升上18個月新高，最高見13811.14美元，逼近14000美元水平，尾段報13806.83美元。