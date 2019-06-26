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今日 03:27 國際財經

比特幣再飆逾20% 創16個月高

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比特幣價格周三突破13000美元關，創下2018年1月中以來最高水平，升幅超過兩成。

根據CoinDesk網站資料，比特幣收市報13806.83美元，上漲21.34%，貼近即市最高位13811.14美元，為16個月新高。

由6月10日以來，比特幣累計上揚超過81%，今年初以來的升幅高達2.57倍。

交易商指出，Facebook將發行虛擬貨幣和電子錢包，加上美國聯儲局的貨幣政策轉向鴿派，刺激比特幣受到投資者追捧，成為近期價格急飆的支持因素。

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