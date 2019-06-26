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今日 21:50 國際財經

憧憬習特會利好 美股早段上揚

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市場憧憬習特會利好中美貿易談判，抵消美伊緊張局勢升溫的影響，美股早段上揚。

截至本港時間晚上約9時50分，道指報26607點，升59點或0.22%；標普500指數報2924點，升7點或0.26%；納指報7953點，升69點或0.88%。

習特會將於本周末二十國集團(G20)峰會期間舉行，美國總統特朗普對霍士商業電視網(Fox Business)表示，若不能與中國國家主席習近平達成貿易協議，他將對中國商品徵收額外關稅，對剩餘中國商品加徵的關稅稅率可能是10%。

另外，CNBC更正報道稱，美國財長努欽談到美中貿易談判完成90%時用的是過去時態，目前他對美國與中國達成貿易協議抱有「希望」。

特朗普再次批評聯儲局主席鮑威爾，稱鮑威爾根本不該把利率上調到如此高的水平，他「有權」把鮑威爾降職或解僱，而美國應該有如歐洲央行行長德拉吉這樣的人。

數據方面，美國5月耐用品訂單按月下降1.3%，市場預期為下降0.1%。美國上周按揭貸款申請指數上升1.3%，30年定息按揭貸款利率按周下跌8基點，跌至4.06%，是2017年9月後新低。

油價上揚，紐約原油期貨現時每桶報59.45美元，升1.62美元或2.8%；倫敦布蘭特期油報66.27美元，升1.22美元或1.88%。

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