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美國商務部長羅斯(Wilbur Ross)對霍士財經表示，自中國在談判上作出「倒退」後，美國和中國有望在二十國集團(G20)峰會上將貿易談判推回正軌。

不過，羅斯指出，如果談判失敗，美國總統特朗普加徵更多關稅的威脅絕非虛張聲勢。

他續稱，談判最艱難的部分在於針對中國未能實施結構性改革的執行和懲罰機制；除非就所有事項達成協議，否則永遠不會達成任何協議。

羅斯表示，美國在華為問題上繼續抱有根本性關切，批評華為發起重大公關活動，假裝表現出並不在乎美國的制裁。