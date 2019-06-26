國際財經

美國財長努欽(Steven Mnuchin)指中美貿易協議已完成約90%，抵消聯儲局主席鮑威爾為減息憧憬降溫，以及美伊緊張局勢升溫的影響，歐洲股市中段回升。

截至本港時間傍晚6時28分，英國富時100指數報7431點，升9點或0.13%；德國DAX指數報12305點，升77點或0.63%；法國CAC 40指數報5528點，升14點或0.25%；意大利富時MIB指數報21201點，升72點或0.34%。

道指期貨暫報26686點，漲124點。

美國總統特朗普與國家主席習近平將於本周末舉行的二十國集團(G20)峰會期間會晤。努欽指出，美方希望中方有意重新回到談判桌上並繼續磋商，認為倘若雙方達成平衡的貿易關係且能持續下去的話，將對中國和美國經濟有利，有信心在「習特會」時，雙方將就貿易談判取得進展。

美伊緊張關係持續升溫，伊朗總統魯哈尼(Hassan Rouhani)與法國總統馬克龍通電話時表明，伊朗無意與美國開戰，但如果美國再次侵犯伊朗的領空及領海，伊朗武裝部隊有責任還擊，屆時將會爆發衝突，並稱美國正在走一條錯誤的道路。

數據方面，德國7月GfK消費者信心指數降至9.8，低於預期的10。法國6月消費者信心指數升至101，亦高預期的100，為逾一年來高位。

另外，英倫銀行行長卡尼表示，只有下任首相決定在沒有過渡協議的情況下脫歐，央行才會將無協議脫歐的可能性納入經濟預測的考量。如果政府政策改變，央行的預期將會相應改變。

油價上漲，紐約原油期貨現時每桶報58.86美元，升1.03美元或1.78%；倫敦布蘭特期油報65.87美元，升0.82美元或1.26%。