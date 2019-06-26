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紐西蘭央行今日(6月26日)早上宣布維持基準利率於1.5%不變，符合預期，但會後聲明指紐西蘭就業和通脹方面均面臨下行風險，而利率亦可能需要下調，紐元/美元因而一度急挫60點至日內低位0.6589。不過，由於二十國集團峰會臨近，市埸預期此次峰會有望改善全球貿易局勢，抵銷了紐西蘭央行的鴿派聲明之負面影響，紐元/美元迅速反彈60點至0.6657，全數收復議息決議後的跌勢，目前更進一步攀升至0.6667，創下兩周新高。

事實上，紐元/美元已連升7日，今日正進入第8日升勢。上周二(6月18日)美國總統特朗普確認將和中國國家主席習近平於二十國集團峰會上會晤，令紐元/美元由一個月低位0.6482開始由跌轉升。更重要的是，美國聯儲局亦於上周四（6月20日）凌晨宣佈維持利率不變，但會後政策聲明釋放強烈鴿派信息，拖累美匯指數大幅回落。此外，上周四（6月20日）公佈的紐西蘭第一季國內生產總值(GDP)年率為2.5%，高於預期2.3%。在各種利好因素推動下，紐元/美元連續7日上漲，由低位回升近3%。

值得留意的是，周二(6月25日)美國聯儲局主席鮑威爾(Jerome Powell)指聯儲局不受短期政治壓力影響，而美國聖路易斯聯儲局主席布拉德(James Bullard)亦指目前的情況並不適宜減息50點。該言論令市場對於美國7月將大幅減息0.5%的預期降溫，美滙指數止跌回升，目前反彈至96.30附近，或令紐元/美元未來進一步反彈的動力受到威脅。

技術分析方面，紐元/美元分別於5月23日和6月14日跌至0.6478及0.6482之後均大幅反彈近200點，似乎已於0.6480形成明顯底部，若滙價能順利突破頸線阻力0.6680，將可確立此「雙底」型態，後市或有機會進一步上升至0.6850甚至0.6880附近水平。但短期內則需警惕紐元/美元在連續多日上升後出現的獲利回吐壓力，若滙價初次挑戰0.6680-0.6700阻力區失敗，有機會再度下探0.6600支持水平。

交易策略方面，短期待紐元/美元跌至0.6590-0.6610買入，上望0.6790，跌穿0.6550止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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