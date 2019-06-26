國際財經 即巿股評

被美國總統特朗特吠到七彩的聯儲局局長鮑威爾，昨晚演講死撐白鴿局依然好獨立，之後又官方口吻話正檢討貨幣政策，市場解讀下月未必會減息，美股道指即挫179點，但印鈔亂世下，白鴿局扮鷹仲點會有人信！

鮑威爾隔晚言論，對利率期貨毫無動搖，市場仍預期下月減0.25厘機會仍百分之一百，偏激的花旗更預計白鴿局會在7月劈半厘，現時市場對減半厘的聲音也越來越大，由五月底0%機會率，一度升至6月中的四成，暫時回落到22%。

正如上周《侵侵民調Mayday盼中國打救》及《EJ Markets》所言，勿對G20太悲觀，皆因被伊朗總統鬧佢「智障」的特朗普，民調暫時仍落後，不單止有急切需要揾阿爺打救，仲要寫信CALL埋邪惡軸心國幫主金正恩撐場，總之就喺要谷起人氣，最新發展喺正如之前預測，中美領導人在G20會面後，或會暫停加徵新一輪關稅，而美國財長努欽更對CNBC稱，中美貿易協議已經完成九成。

芬佬已郁手做嘢

正所謂春江水暖鴨先知，據資金流向監測機構EPFR的數據，全球股票基金上週淨流入144億美元，創15個月最高，明顯芬佬已起錨做嘢。

與此同時，過去一個月企業收購浪接浪，例如Salesforce掟150億美元收購數據分析平台Tableau、Google斥26億美元掃分析軟件商Looker、輝瑞106.4億美元收購生化藥商Array、藥廠AbbVie以630億美元收購Botox製造商Allergan，證明企業對前景未必咁悲。

因此，一旦中美按暫停加徵新一輪關稅的劇情發展，配合白鴿局下月減息，甚至隨時可能減息半厘，全球股市會挾到飛起，標普500指數有條件抽穿3000點大關，恒指可輕易重上三萬點，現時沽空大市唔值博。

Elanco或悶聲發大財

印鈔亂全球下，保守策略是攬實老套防守股，如煤氣(00003)、港鐵(00066)及置富產業信託(00778)，美股續可揸住微軟、麥當勞、Oreo生產商億滋，最新可以諗下剛升穿短期橫行區，由美國藥廠禮來(Eli Lilly)，分拆的動物藥商Elanco(上市編號ELAN)。

現時美國有六成家庭有養寵物，每年增長率達5%，比美國首季GDP增長3.2%更高，全球寵物連同畜牧市場規模達360億美元，基於人口老化，老人需要揾寵物做伴，變相增加對寵物需求，加上畜牧業發展，亦推動對動物藥需求有增無減。

唔好以為研發動物藥要掟巨額金錢，由於唔使好似人類要經複雜臨床研究，同埋動物藥大多從人類藥開始研究，所以研發費用相比人類藥已少一大截。

據摩通估計Elanco今年每股純利會輕微倒退5.4%到1.1美元，明年及後年會分別升16.1%及12.8%，達到1.28及1.44美元，基於業務保守性大，加上升穿由去年9月形成的降軌，一旦以圓底抽穿去年高位37.61美元，股價將海闊天空，有機指向40美元，穿30美元就應止蝕。

編按:作者尹德政(Ricky)，醉心投資美股近十載，最大滿足感來自尋找抵買有實力的世界行業領袖，每逢周三、五在「信報網站」及「港股360」撰文，另每逢周二在《信報》撰寫「政觀其辯」。

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