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今日 17:45 國際財經

愛立信擬在美國建智能工廠

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外電報道，瑞典電訊網絡設備製造商愛立信(Ericsson)宣布，計劃在美國建立其首個智能工廠。這家智能工廠將生產高級天線系統(Advanced Antenna System)無線電設備，以提高網絡容量和擴大覆蓋範圍。

愛立信計劃先在該智能工廠招聘100名員工，預計新工廠將在2020年初投產。在與地方當局討論後，愛立信將公布新工廠的選址。

作為愛立信全球供應鏈的補充，新工廠確保愛立信通過歐洲、亞洲和美國業務與客戶緊密合作，並快速靈活交付，以滿足客戶需求，該工廠將實現高度自動化操作。

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