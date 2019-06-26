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今日 17:24 國際財經

安倍盼中美通過建設性對話化解貿易戰

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日本首相安倍晉三表示，希望美國和中國的領導人在二十國集團(G20)峰會會面時，能夠通過建設性對話來化解貿易戰。

安倍又希望，G20能夠就促進貿易、創新帶動全球增長、以及數碼經濟規範等議題發出強烈訊息。

為期兩天的G20峰會將於周五舉行，國家主席習近平與美國總統特朗普將於峰會期間會面，討論雙邊貿易關係。路透稍早前引述美國政府高級官員稱，兩國有可能達成重新啟動貿易協議談判的目標，但並不預期今次會談將會達成任何協議，美國亦不會率先在關稅或貿易上作出讓步。

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