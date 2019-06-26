國際財經

泰國央行周三連續第四次會議維持指標利率不變，符合市場廣泛預期。央行亦調降經濟增長預測，並預計今年出口零增長。

泰國央行貨幣政策委員會一致投票決定維持一天期附買回利率於1.75厘不變。據路透調查，15位受訪分析師中有14位預測泰國央行維持利率不變，而餘下一位預測降息25基點。

泰國央行目前預期2019年經濟增長率為3.3%，而不是三月時預測的3.8%。央行還預測出口將持平，前次預測為增長3%。

另外，該央行預料今年泰國整體通脹率為1%，與3月時預估一致。