國際財經

「習特會」取得成果的機會被市場看低一線，投資者普遍認為中美元首會面未必能達成貿易協議，加上聯儲局主席鮑威爾為減息憧憬降溫，以及美國與伊朗的敵對風險未化解，歐洲股市早段走跌。

截至本港時間下午3時40分，英國富時100指數報7413點，跌9點或0.13%；德國DAX指數報12194點，跌33點或0.27%；法國CAC 40指數報5502點，跌12點或0.23%；意大利富時MIB指數報21080點，跌48點或0.23%。

道指期貨暫報26557點，跌5點。

美國聯儲局主席鮑威爾(Jerome Powell)周二強調局方在貨幣政策方面採取觀望立場，未為市場預期減息提供支持論據，他的言論令市場失望。交易商認為，鮑威爾傾向觀望多一段時間，再決定利率政策。至於美國聖路易聯儲銀行總裁布拉德(James Bullard)表示，如果情況保持現狀，他不支持聯儲局在7月議息會議減息半厘。

中美貿易僵局或於本周有進展，路透引述美國政府一名不願透露姓名的高級官員稱，中美元首本周末舉行會面的目標，是要讓兩國重新啟動貿易協議談判，雙方很可能達成有關目標。不過，中美均不預期今次會談將會達成任何協議，美國不會率先在關稅或貿易上作出讓步，而為顯示談判誠意，相信兩國將同意暫停加徵關稅。此外，二人亦可能會討論到華為的問題。

美伊緊張關係持續升溫。伊朗總統魯哈尼(Hassan Rouhani)與法國總統馬克龍通電話時表明，伊朗無意與美國開戰，但如果美國再次侵犯伊朗的領空及領海，伊朗武裝部隊有責任還擊，屆時將會爆發衝突。他又稱，伊朗不會就2015年核協議重新談判。

美國原油庫存降幅大於預期，加上市場憂慮美伊關係進一步惡化，刺激油價上漲。紐約原油期貨現時每桶報58.9美元，升1.07美元或1.85%；倫敦布蘭特期油報65.99美元，升0.94美元或1.45%。