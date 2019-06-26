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長和(00001)旗下Wind Tre與Fastweb宣布一項策略協議，借助雙方各自的優勢，合作加快部署推出意大利最先進的全國5G網絡。

協議有助在意大利快速配置一個雙方共用的5G無線電接入及回傳網絡，為Wind Tre和Fastweb客戶提供新一代高性能的流動電訊服務。雙方共用的5G網絡覆蓋所有Wind Tre和Fastweb的大小基站，各個基站由Fastweb的暗光纖連接並推展至全國，預期可在2026年前覆蓋九成人口。Wind Tre將負責管理5G網絡，但會各自獨立營運共用的基礎設施。

協議訂明，Wind Tre將透過其現有網絡為Fastweb提供漫遊服務，令Fastweb可藉此擴展其流動覆蓋範圍至全國；而Fastweb將開放其光纖到戶(FTTH)及光纖到街角(FTTC)批發接入權予Wind Tre，助Wind Tre提升向有線客戶提供超寬頻連線的能力。

協議初定為期十年，並須獲相關監管當局批准。

Wind Tre行政總裁Jeffrey Hedberg表示，對Wind Tre和Fastweb的策略協議充滿期望，相信能透過結合資源加速「重塑」Wind Tre的發展策略，為客戶提供5G服務及綜合解決方案，滿足當前和未來的需求。