國際財經

美國政府高級官員表示，總統特朗普認為美元過於強勁，歐羅過於疲軟，倘聯儲局減息，情況或可緩解。

該官員還稱，白宮沒有將聯儲局主席鮑威爾降職的計劃，並補充白宮法律顧問辦公室內部對特朗普這樣做的權力有不同的看法。

這位官員又預計，特朗普在日本二十國集團(G20)峰會之行結束返美後，將就聯儲局其他空缺職位和幾位候選人進行面試。

特朗普不斷抨擊聯儲局的政策，且表示其他國家正在利用貨幣政策操縱貨幣，在全球市場上獲得優勢。預計特朗普將在2020年總統選舉爭取連任的競選中強調美國經濟增長。