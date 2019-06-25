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今日 06:11 國際財經

特斯拉次季交付量傳無法達標

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新聞網站Electrek報道，美國電動車製造商特斯拉(Tesla)第二季至今在北美市場只交付4.9萬輛車，很可能無法達到集團交付量目標水平。

特斯拉行政總裁馬斯克(Elon Musk)上月曾表示，第二季交車量可能創下紀錄新高，超過去年第四季的9.07萬輛水平。

根據Electrek報道，特斯拉在北美市場交付4.9萬輛車，6月底前可望再交付1.2萬輛，令到北美市場交付量達到6.1萬輛。

不過，Electrek沒有提及國際市場交付量數據。

特斯拉沒有回應傳媒相關查詢。

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