國際財經

投資者憂慮二十國集團(G20)峰會揭幕前地緣政治升溫，亦對「習特會」取得成果的機會看低一線，都導致環球股市周二普遍受壓，加上聯儲局主席鮑威爾(Jerome Powell)為減息憧憬降溫，進一步拖累美股連續第三個交易日回落，道指收市挫逾百點，納指跌幅更超過1.5%；美元滙價則先抑後揚。市場避險情緒高漲，避險資產備受追捧，金價曾漲至6年高位，日圓和瑞郎等升至多月新高，美國10年期債息則跌穿2厘，低見1.98厘。

聖路易聯儲銀行總裁布拉德(James Bullard)昨稱，倘若聯儲局下月減息半厘會太誇張。鮑威爾於香港時間周三凌晨1時在另一場合發言，警告聯儲局政策不應屈服於短期政治利益，強調聯儲局的獨立性。特朗普周一接受The Hill訪問時表示，鮑威爾認為任期是4年，即到2022年，這個理解不正確，重申他有權解除其職務，只是目前未有這個打算。

美消費信心指數遜預期

美股周二開市後窄幅上落，由於消費信心指數和新屋銷售表現遜預期，已拖累大市顯著受壓；其後鮑威爾的言論並無發出減息訊號，道指跌幅逐步擴大，尾段一度擴大至挫199點，即市低見26527點；收市仍下滑179點或0.67%，報26548點；標指跌0.95%，收報2917點；納指回落1.51%，收報7884點。

個別股份方面，微軟股價挫3.16%，為表現最差的道指成分股，思科下滑1.92%，英特爾和蘋果的跌幅分別為1.64%和1.52%。波音公司倒退1.25%。

歐洲的泛歐STOXX 600指數跌0.1%，英法德三大股市個別發展，德股跌0.38%，英股微升0.08%。亞股疲弱，MSCI亞太指數(不計日本)跌0.4%，日股低收0.4%。

世界大型企業研究會(Conference Board)公布，美國消費信心指數從5月的134.1跌至6月的121.5，低於市場預期的131.1。新屋銷售連續第二個月下跌，5月跌7.8%，至62.6萬家，是去年12月以來最低的水平，分析師本來預期升1.9%至68萬家。S&P Case-Shiller全國樓價指數4月按年升3.5%，低於3月的3.7%；20大城市樓價指數的按年升幅則從2.6%，微跌至2.5%。

金價曾升至6年高位

滙價方面，日圓兌美元最高見1美元兌106.78日圓，是1月閃崩以來最佳，尾段報107.18日圓；歐羅則跌至3個月低位，尾段報1.1372美元。美滙指數曾跌至95.84的3個月低位，尾段回升報96.15。

受惠避險情緒升溫及美元疲軟，紐約期金周二升上6年新高，最高報每盎斯1442.9美元，收市報1418.7美元，升0.5美元或0.04%。美國10年期債息回落，最低曾見1.98厘，尾段報1.995厘。

在石油需求前景憂慮與伊朗制裁構成的供應威脅互相拉扯下，油價表現反覆，收市個別發展，紐約期油跌0.1%，收報每桶57.83美元；布蘭特期油升0.2%，收報每桶64.28美元。