國際財經

美國聯儲局主席鮑威爾發表有關貨幣政策言論後，外圍金價升幅顯著收窄，最終輕微高收。紐約8月期金收市升50美仙或0.04%，每盎斯報1418.70美元，創下2013年8月28日以來新高。該款期金即市最高見1442.90美元，是2013年5月以來即市新高。市後電子交易時段，期金回升至1426.50美元。

鮑威爾周二出席活動並發表演講，講話內容與聯儲局上周議息後的發言大致相同，並沒有就利率去向提供明確方向。

RBC Wealth Management董事總經理George Gero表示，鮑威爾發言後，金市有較強烈的獲利回吐壓力，以致升幅顯著收窄。他相信，全球經濟放緩憂慮，以及美國政局不明朗等因素，仍有力推動金價向上。

美國對伊朗實施新制裁後，伊朗駐聯合國大使Majid Takht Ravanchi警告，中東局勢已變得很嚴峻。其他避險資產表現不俗，日圓兌美元升0.2%，美國10年期債券孳息跌2.8基點，至1.993%。

TF Global Markets首席分析員Naeem Aslam相信，地緣局勢緊張，可能推動金價重返1500美元以上。

7月期銀收市跌7.7美仙或0.5%，每盎斯報15.3美元。