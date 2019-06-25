國際財經

美國聯儲局主席鮑威爾(Jerome Powell)周二發表講話，強調局方在貨幣政策方面採取觀望立場，未為市場預期減息提供支持論據，他的言論令市場失望，美股受壓，道指尾段跌幅一度擴大至約200點，科技股表現較弱，將納指推低逾1.5%。此外，美國國債孳息率走軟，黃金價格再創6年新高，投資者同時關注國際商貿形勢與美伊緊張局勢的進展，加上美國經濟數據疲弱，都不利美股表現。

截至本港時間凌晨約3時22分，道指報26558點，跌168點或0.63%，指數輕微高開24點後即輾轉低走，尾段最多曾跌199點，低位觸及26528點；標普500指數現時報2920點，跌24點或0.83%；納指報7886點，跌119點或1.49%，稍早時盤中曾下滑1.56%，低見7880點。

個別股份方面，微軟股價挫4.76%，暫時為表現最差的道指成分股，思科下滑1.82%，英特爾和蘋果的跌幅都達到約1.4%。波音公司倒退1.36%。

經濟數據持續走弱，美國6月消費者信心指數跌至121.5，市場預期為131.1，創2017年9月以來新低。5月新屋銷售意外連續第二個月下跌，5月新屋銷售按月下降7.8%，以年率計為62.6萬間，為去年12月以來新低，市場預期為增長1.9%，至68萬間。

今日至少有5位聯儲局貨幣政策決策者發表講話，鑑於近期聯儲局減息預期日漸升溫，投資者期待從聯儲局官員的講話中獲得最新的政策走向線索，預測他們將重申最近傳遞的鴿派訊息。不過，主席鮑威爾在演講中並沒有就利率去向提供明確方向，重申聯儲局在改變政策之前，需要觀望整體形勢，不適宜基於短期或過渡性質的因素而採取過度反應，但提到公開市場委員會將密切監察未來經濟前景的訊息含議，在必要時會採取適當行動以維持經濟擴張。

分析師認為，預期到7月時聯儲局將已看到了足夠證據，可以決定採取措施對抗經濟下行、通脹率與通脹預期等狀況，故預計聯儲局將在下次會議上尋求減息25點子。根據芝加哥商業交易所集團(CME Group)的FedWatch工具，利率期貨走勢顯示，交易員預測聯儲局在7月百分百將會減息，7月減息後很有可能再減息兩次。

此外，投資者亦密切關注本周後期的二十國集團(G20)峰會，美國總統特朗普將在會上與多國領導人舉行會談，特朗普表示，對任何結果都會感到滿意。不過，市場焦點將落在G20峰會期間，由特朗普與中國國家主席習近平舉行的「習特會」，投資者憧憬中美貿易緊張局勢可望在兩國元首會晤中得到緩和。

10年期美債孳息跌穿2厘水平，現時回落2.93個基點，報1.992厘，盤中暫低見1.98厘。ICE美滙指數回升0.16%，報96.13。鮑威爾發言後，外圍金價升幅顯著收窄，最終輕微高收，紐約8月期金收市升50美仙或0.04%，每盎斯報1418.70美元，創下2013年8月28日以來新高。該款期金即市最高見1442.90美元，是2013年5月以來即市新高。

國際油價反覆偏軟，紐約期油微跌0.21%，每桶報57.78美元；布蘭特期油倒退0.11%，報64.98美元。