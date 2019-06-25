國際財經

美國聯儲局主席鮑威爾發表講話之前，華爾街投資者觀望態度審慎，美股受壓，道指中段跌幅擴大至超過100點，科技股表現較弱，將納指推低約1%。此外，美國國債孳息率走軟，黃金價格再創6年新高，投資者同時關注國際商貿形勢與美伊緊張局勢的進展，加上美國經濟數據疲弱，都不利美股表現。

截至本港時間凌晨約零時48分，道指報26619點，跌108點或0.40%，指數輕微高開後即輾轉低走，稍早時曾跌125點，低位觸及26602點；標普500指數現時報2928點，跌16點或0.57%；納指報7928點，跌77點或0.96%，稍早時盤中曾下滑1.01%，低見7924點。

經濟數據持續走弱，美國6月消費者信心指數跌至121.5，市場預期為131.1，創2017年9月以來新低。5月新屋銷售意外連續第二個月下跌，5月新屋銷售按月下降7.8%，以年率計為62.6萬間，為去年12月以來新低，市場預期為增長1.9%，至68萬間。

今日至少有5位聯儲局貨幣政策決策者發表講話，包括主席鮑威爾(Jerome Powell)等，市場預測他們將重申最近傳遞的鴿派訊息。鑑於近期聯儲局減息預期日漸升溫，投資者期待從鮑威爾講話中獲得最新的政策走向線索。

分析師認為，預期到7月時聯儲局將已看到了足夠證據，可以決定採取措施對抗經濟下行、通脹率與通脹預期等狀況，故預計聯儲局將在下次會議上尋求減息25點子。根據芝加哥商業交易所集團(CME Group)的FedWatch工具，利率期貨走勢顯示，交易員預測聯儲局在7月百分百將會減息，7月減息後很有可能再減息兩次。

此外，投資者亦密切關注本周後期的二十國集團(G20)峰會，美國總統特朗普將在會上與多國領導人舉行會談，特朗普表示，對任何結果都會感到滿意。不過，市場焦點將落在G20峰會期間，由特朗普與中國國家主席習近平舉行的「習特會」，投資者憧憬中美貿易緊張局勢可望在兩國元首會晤中得到緩和。