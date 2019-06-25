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今日 00:47 國際財經

美國郊區電訊商洽愛立信諾基亞 置換華為設備

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路透報道，多個經營郊區電訊業務的美國企業，已經與瑞典愛立信與芬蘭諾基亞洽商，置換過往安裝的、由中國華為供應的設備。

消息人士指出，包括Pine Belt及Union Wireless在內的電訊企業，希望美國政府資助有關置換計劃，但暫時沒有簽訂具體協議。

郊區電訊企業向只有5萬至10萬用戶的偏遠地區提供獨家無線網絡服務，大型電訊商Verizon或AT&T的服務並沒有覆蓋這些地區

據悉，這些偏遠地區的電訊網絡商近年一直依賴華為或中興提供設備，原因是其價格遠較愛立信與諾基亞有優勢。郊區無線協會(Rural Wireless Association，RWA)估計，有25%的會員使用華為或中興產品。

RWA估計，如果要置換相關裝置，需要8億至10億美元，對他們而言，更換供應商不是易事。分析員預期，可能要待美國國會通過7億美元援助偏遠地區興建電訊系統的法案得到通過後，更換供應商一事才有望成事。

Pine Belt行政總裁John Nettles表示，在美國政府去年表示因應國家安全，要限制使用國家資金購買中企產品後，已經第一時間接觸愛立信與諾基亞，對方也考慮降價，但雙方仍未落實任何協議。

Union Wireless回應稱，有與諾基亞洽商供應設備事宜，但未有具體細節。

愛立信與諾基亞拒評上述消息。

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