國際財經

美國6月消費者信心指數表現疲弱，加深投資者對經濟前景的憂慮，資金尋求避險並流入國庫券市場，扯高債券價格，令到10年期債券孳息周二再度跌穿2厘水平。

截至本港時間凌晨約零時零分，美國10年期債息報1.986厘，下滑3.53個基點，稍早時盤中曾低見1.98厘；美國30年期債息報2.528厘，下滑1.7個基點，稍早時盤中曾低見2.517厘；美國3個月期債息報2.113厘，下滑0.3個基點，稍早時盤中曾低見2.103厘。10年期長債孳息與3個月期短債孳息曲線出現倒掛，兩差相距負12.7個基點。

市場現時觀望本周五、周六在日本大阪舉行的二十國集團(G20)峰會期間，中國國家主席習近平與美國總統特朗普將會晤並討論貿易議題，憂慮兩國可能無法達成貿易協議，加上美國與伊朗關係持續緊張，都影響投資情緒。市場也關注美國聯儲局主席鮑威爾稍後發表的講話，以從中窺探美國貨幣政策的最新啟示。

稍早時公布的美國6月消費者信心指數跌至121.5，市場預期為131.1，創2017年9月以來新低。5月新屋銷售意外連續第二個月下跌，5月新屋銷售按月下降7.8%，以年率計為62.6萬間，為去年12月以來新低，市場預期為增長1.9%，至68萬間。