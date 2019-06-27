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標普500指數周一(24日)連續第二個交易天衝高後倒跌，是次升市主力微軟(Microsoft)則再創歷史新高，市值穩站一萬億美元之上。

微軟是繼蘋果和亞馬遜後，第三隻市值超越一萬億美元的股份，公司創辦人蓋茨早前坦承「最大錯誤」是忽視了手機系統平台Android坐大，形容痛失4000億美元市場。可想而知，若Windows Phone平台當年加把勁，成功抗衡甚至取代Android，微軟市值或已超越蘋果2018年締造的紀錄(約1.1萬億美元)。

巧合的是，蘋果創辦人喬布斯離世前也曾表明要不惜代價殲滅Android。獲得兩大科企巨擘創辦人如此「重視」，Google旗下Android可能變作中美貿易戰的大殺傷力武器。

不過，即使在手機市場鎩羽而歸，微軟現時仍高踞市值首位，相反，去年的科技股龍頭FAANG已光輝不再，5隻股份與歷史高位尚有距離，微軟周一則見138.4美元，今年以來累漲逾三成半，為本輪美股升市的領頭羊。然而，正是由於支柱「五變一」，儘管微軟前景和FAANG比較或稍勝半籌，惟能否獨力撐起美股，頓成疑問。

事實上，微軟雖迭創新高，但無助科技股重振聲威，這從納指近日未能再破頂，可見一斑。自2009年開始的美股長牛，納指(更準確說是納指100)一直屬先行者，目前卻與高位相差約1%，罕見地跑輸標指。

納指「失勢」只是美股牛市其中一個不協調現象。值得留意的是，標指中線市寬(成分股股價高於50天線比率)續受制下降軌，與標指上周兩度破頂呈背馳，代表市底略為轉弱(詳見6月24日「信析」)。

小型股及運輸類股亦發出不協調訊號。羅素2000指數去年領導大市，多次比其他主要指數更早刷新紀錄高位，但今年走勢明顯落後。附【圖】所見，羅素1000相對羅素2000的比率近月持續上揚，意味美股升勢愈來愈依賴大型股，而這情況普遍在牛市尾段才會出現。

道瓊斯運輸指數方面，本欄曾提到運輸指數是道指的領先指標，今年卻乏力突破，拖累道指仍無法超越2018年10月創下的26951點即市高位！近期道指上衝，運輸指數走勢甚至出現背馳，因運輸指數較能反映實體經濟表現，預示美國經濟放緩風險猶在。

總括來說，科技股潛力在去年已消耗得八八九九，除非FAANG等能再度發威，否則單靠「一哥」微軟，似乎未足以抵消各指數不協調現象的利淡效應，美股要重拾一浪高於一浪的強勢，估計相當困難。

市場目前聚焦於本周末的「習特會」有何進展，惟兩國要達成終極貿易協議暫時而言機會渺茫，加上難保美國總統特朗普日後又再改變主意。如果傳來任何不利消息，隨時是觸發整體美股顯著回調的最佳藉口。

信報投資研究部

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