國際財經

市場靜待聯儲局主席鮑威爾稍後就經濟前景與貨幣政策發表講話，以及關注美伊緊張局勢發展，美股早段下跌。

截至本港時間晚上約9時47分，道指報26682點，跌45點或0.17%；標普500指數報2939點，跌6點或0.21%；納指報7983點，跌21點或0.27%。

鮑威爾稍後將出席外交關係協會研討會，談論經濟前景與貨幣政策。分析指出，聯儲局會觀望中美貿易談判進展，才決定是否減息，鮑威爾的言論則可能揭示相關情況。

中美元首將在二十國集團(G20)峰會期間會晤磋商經貿議題。商務部公布，國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴，應約與美國貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)、財長努欽(Steven Mnuchin)通話。外界預計他們正籌備國家主席習近平和美國總統特朗普的會面。

中東政治局勢仍然不明朗，特朗普周一簽署行政命令，向伊朗實施新一輪制裁。伊朗經濟部長Farhad Dejpasand稱，伊朗政府已制訂計劃，保護該國不受美國經濟施壓的影響。

數據方面，美國4月房價按月上漲0.4%，高於市場預期升0.2%，前值為升0.1%。美國4月20大城市標普/Case Shiller樓價指數按年漲2.54%，略高於預期升2.5%。

油價上揚，紐約原油期貨現時每桶報58.12美元，升0.22美元或0.38%；倫敦布蘭特期油報65.15美元，升0.29美元或0.45%。