國際財經

上周二(6月18日)美國總統特朗普表示和中國國家主席習近平進行了良好的電話交談，雙方確認將於二十國集團(G20)峰會上會晤，使美滙指數由高位開始回落，而美元/加元亦從兩周高位1.3429開始下跌。另外，上周三(6月19日)加拿大公布的5月消費物價指數(CPI)年率為2.1%，而核心CPI月率為0.5%，兩者皆高於預期，數據公布後美元/加元短線急跌近50點。

更重要的是，美國聯儲局於上周四(6月20日)凌晨宣布維持利率不變，但會後政策聲明釋放強烈鴿派訊息，令市場預計聯儲局在今年稍後可能會減息3次。美滙指數因而大幅回落，拖累美元/加元在當日一度跌至1.3147，創3月1日以來的近4個月低位。

雖然上周五公布的加拿大4月零售銷售按月增長0.1%，低於預期增長0.2%及前值增長1.3%，但美元/加元小幅反彈至1.3226後再度受阻回落。直至今日(6月24日)，美滙指數已跌至自3月21日以來的3個月新低95.82，拖累美元/加元亦受制於1.3200之下窄幅徘徊。未來需留意周三(6月26日)公布的上周EIA原油庫存變動，周四(6月27日)公布的美國第一季國內生產總值(GDP)及周五公布的加拿大4月GDP數據，屆時數據表現或會影響美元/加元走勢。

技術分析方面，美元/加元已於6月初跌穿日線圖的上升楔形底部，並於上周跌穿周線圖的長期上升通道底部支持1.3300水平，中長期技術走勢明顯轉壞，後市或會進一步跌至1.3050(從2017年9月低位1.2060至2018年12月高位1.3661的上升浪的38.2%斐波納契回吐水平)甚至1.2860附近水平。但由於日線圖RSI顯示美元/加元已跌至接近超賣區，其跌勢亦已開始放緩，短期內滙價可能會於1.3150至1.3250水平作窄幅波動，或者重新上探下降通道頂部1.3350水平。不過，若果沒有重大消息，美元/加元很可能會在消化跌勢後重新展開下跌趨勢，並再次下探3月低位1.3109水平，甚至是本年低位1.3064。

交易策略方面，我們根據6月12日策略於1.3230建立的美元/加元買盤已於1.3190平倉，虧損40點。短期內待美元/加元回升至1.3050至1.3065買入，上望1.3230，跌穿1.3000止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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