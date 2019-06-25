國際財經

「習特會」將於本周後期舉行，惟美國向伊朗實施新一輪制裁，以及聯儲局主席鮑威爾本港時間明日凌晨將就經濟前景與貨幣政策發表講話，市場觀望氣氛濃厚，歐洲股市中段下滑。

截至本港時間傍晚6時38分，英國富時100指數報7396點，跌20點或0.28%；德國DAX指數報12263點，跌10點或0.09%；法國CAC 40指數報5512點，跌9點或0.17%；意大利富時MIB指數報21178點，跌105點或0.49%。

道指期貨暫報26732點，跌30點。

中美元首將在二十國集團(G20)峰會期間會晤磋商經貿議題。商務部公布，國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴，應約與美國貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)、財長努欽(Steven Mnuchin)通話。外界預計他們正籌備國家主席習近平和美國總統特朗普的會面。

特朗普昨日再向聯儲局開火，批評聯儲局是個倔強小孩子，在有需要減息時依然無行動，把事情搞砸。鮑威爾將出席外交關係協會研討會，談論經濟前景與貨幣政策。分析指出，聯儲局會觀望中美貿易談判進展，才決定是否減息，鮑威爾的言論則可能揭示相關情況。

中東政治局勢仍然不明朗，特朗普周一簽署行政命令，向伊朗實施新一輪制裁，對象包括伊朗最高領袖哈梅內伊。伊朗經濟部長Farhad Dejpasand稱，伊朗政府已制訂計劃，保護該國不受美國經濟施壓的影響。

另外，歐洲央行(ECB)副行長金多斯(Luis de Guindos)稱，歐羅區銀行業的盈利能力普遍較低，而經濟增長趨疲可能進一步打壓銀行業的前景。

油價回落，紐約原油期貨現時每桶報57.59美元，跌0.31美元或0.54%；倫敦布蘭特期油報64.45美元，跌0.41美元或0.63%。