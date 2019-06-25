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今日 17:21 國際財經

沙地阿美CEO:有能力滿足客戶需求

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外電報道，沙地國營石油公司沙地阿美行政總裁納塞爾(Amin Nasser)表示，擔心最近海灣地區的情況，但由於該公司的經驗和額外的備用產能，相信能夠滿足客戶的需求。

納塞爾稱，海灣發生的情況肯定令人擔憂，但過去經歷過多次危機，總能兌現給客戶的承諾，指在額外備用產能方面的確有餘地和體系。

他又稱，因為有可觀的備用產能，沙地阿美並無提高當前每日1200萬桶最大產能的計劃。「如果去看我們的產量，大概是在每日1000萬桶左右，所以我們確實有額外的備用產能。」

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