國際財經

日產汽車社長西川廣人(Hiroto Saikawa)表示，該公司將推遲與法國合作夥伴雷諾集團就深化聯盟進行的磋商，轉而專注於自身的復甦，暗示雷諾日產之間緊張的合作關係將不會很快得到解決。

在橫濱舉行的日產股東大會上，西川廣人為前會長戈恩(Carlos Ghosn)被捕醜聞道歉。他還表示，公司希望與雷諾建立雙贏的關係。到目前為止，這個聯盟一直很成功，因為尊重彼此的獨立。但如果這種關係變成贏輸關係，則很快會破裂。

他坦言，首要任務是恢復日產的表現；討論聯盟的深化關鍵是要在未來創造機會。