日產汽車社長西川廣人(Hiroto Saikawa)表示，該公司將推遲與法國合作夥伴雷諾集團就深化聯盟進行的磋商，轉而專注於自身的復甦，暗示雷諾日產之間緊張的合作關係將不會很快得到解決。
在橫濱舉行的日產股東大會上，西川廣人為前會長戈恩(Carlos Ghosn)被捕醜聞道歉。他還表示，公司希望與雷諾建立雙贏的關係。到目前為止，這個聯盟一直很成功，因為尊重彼此的獨立。但如果這種關係變成贏輸關係，則很快會破裂。
他坦言，首要任務是恢復日產的表現；討論聯盟的深化關鍵是要在未來創造機會。
今日 16:36 國際財經
日產汽車社長西川廣人(Hiroto Saikawa)表示，該公司將推遲與法國合作夥伴雷諾集團就深化聯盟進行的磋商，轉而專注於自身的復甦，暗示雷諾日產之間緊張的合作關係將不會很快得到解決。
在橫濱舉行的日產股東大會上，西川廣人為前會長戈恩(Carlos Ghosn)被捕醜聞道歉。他還表示，公司希望與雷諾建立雙贏的關係。到目前為止，這個聯盟一直很成功，因為尊重彼此的獨立。但如果這種關係變成贏輸關係，則很快會破裂。
他坦言，首要任務是恢復日產的表現；討論聯盟的深化關鍵是要在未來創造機會。
|下一篇：
|外交部:習特會非常重要 冀化解雙方分歧
|上一篇：
|瑞銀予中升買入評級 目標價25.3元