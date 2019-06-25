國際財經

全球屏息以待本周後期舉行的「習特會」，同時注視伊朗局勢會否進一步惡化，並且關注聯儲局主席鮑威爾稍後談論經濟前景與貨幣政策，市場氣氛趨審慎，歐洲股市早段走軟。

截至本港時間下午3時40分，英國富時100指數報7388點，跌28點或0.38%；德國DAX指數報12250點，跌23點或0.19%；法國CAC 40指數報5504點，跌17點或0.32%；意大利富時MIB指數報21189點，跌94點或0.44%。

道指期貨暫報26729點，跌33點。

二十國集團(G20)峰會本周在日本大阪舉行期間，中美元首將會晤磋商經貿議題。商務部公布，國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴，應約與美國貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)、財長努欽(Steven Mnuchin)通話。外界預計他們正籌備國家主席習近平和美國總統特朗普的會面。白宮官員預計元首峰會在周六(29日)舉行，但細節有待確認。

不過，有分析預料「習特會」貿易磋商不太可能有重大突破，但G20會議上中美可能同意繼續保持對話。瑞銀則表示，一旦中美元首會談無成果，並導致華府對中國啟動新一輪加徵關稅政策的話，環球經濟增長率在繼後6個季度預料將會縮減0.75個百分點，金融市場格局也會重新改寫。貿易問題也將衝擊股市，全球市場將會下滑20%，陷入熊市。

美國經濟方面，美國聯儲局主席鮑威爾將於周二出席外交關係協會研討會，談論經濟前景與貨幣政策。分析指出，美國經濟雖然放緩，但聯儲局仍有空間觀望中美貿易談判進展，才決定是否減息，鮑威爾的言論則可能揭示相關情況。至於特朗普昨天再向聯儲局開火，在Twitter上批評聯儲局是個倔強小孩子，在有需要減息時依然無行動，把事情搞砸。

中東政治局勢仍然不明朗，美國總統特朗普周一簽署行政命令，向伊朗實施新一輪制裁，對象包括伊朗最高領袖哈梅內伊，還有8名高級軍事指揮官，包括曾經在今年2月威脅封鎖霍爾木茲海峽的一名伊斯蘭革命衞隊海軍司令，以及下令擊落美國無人機的空軍司令。

油價下滑，因投資者重燃對油市需求的憂慮，抵消美國總統特朗普進一步對伊朗實施制裁。紐約原油期貨現時每桶報57.76美元，跌0.14美元或0.24%；倫敦布蘭特期油報64.6美元，跌0.26美元或0.4%。