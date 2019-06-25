國際財經

荷蘭國際集團(ING)預測，最新一輪加密貨幣市場牛市，可能對美元滙率產生負面影響。

ING全球戰略主管唐納(Chris Turner)發表報告警告，大宗商品和加密貨幣價格走強，加上美元對沖成本大幅下降，應該會使美元本周保持疲軟。

唐納補充道，數個可能影響美元下跌的因素包括聯儲局主席鮑威爾周二將就政策發表演講，這可能會讓交易員感到緊張。此外，美國還將於周五公布個人消費支出指數(PCE)。繼去年後，PCE的又一個較低讀數可能令聯儲局擔憂。隨着這些事件的展開，美元市場參與者可能會變得猶豫不決。