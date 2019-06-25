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今日 11:47 國際財經

索羅斯等美超級富豪促華府向他們加稅

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「金融大鱷」索羅斯(George Soros)等多名美國億萬富翁近日呼籲，是時候向他們加稅。

美國18名超級富豪周一向總統候選人發布聯署信，主張對累積大量財富的個人徵收財富稅，稱應該「向1%最富有美國人中的十分之一徵收適度的財富稅」。他們表示，在1%最富有美國人中，其十分之一的財富幾乎與收入較低的後90%美國家庭的總財富相當。而數以百萬計的美國中產階級亦已經每年為他們最主要的財產繳納財富稅，即是為房屋繳納的房產稅。

他們指出，雖然民主黨總統候選人沃倫(Elizabeth Warren)等已經提議徵收財富稅，但有些想法對美國來說太重要，不能只是幾個候選人競選綱領的一部分。但強調並沒有為任何候選人背書。

他們認為，財富稅的稅收應該用於應對氣候變化、普及兒童保育、減免學生貸款、基礎設施現代化、公共衞生、以及為低收入人群提供稅收抵免。

除了索羅斯之外，簽署聯名信的富豪還包括索羅斯兒子亞歷山大(Alexander Soros)、迪士尼家族後人阿比蓋爾．迪士尼(Abigail Disney)、Facebook聯合創辦人休斯(Chris Hughes)和巴郡副主席芒格(Charlie Munger)的女兒等。

這並不是美國富人第一次呼籲對自己徵收更多的稅。「股神」畢非德曾說過，自己的收入被徵收的稅率低於他秘書的稅率是不對的。

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