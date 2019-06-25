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今日 10:12 國際財經

華府施壓 騰訊關連企業售美醫健初創

在美國外資投資委員會(CFIUS)壓力下，一間原由騰訊(00700)投資的美國醫健科技初創企業PatientsLikeMe易手，買家為美國最大健保集團聯合健康(UnitedHealth)。

根據美國CNBC電視台報道，PatientsLikeMe的主要業務是提供網上服務，讓一些病人可找到患有類同疾病的病友。

PatientsLikeMe日前以電郵向所有客戶指出，上周三已經成為聯合健康集團成員，但該公司強調，在當事人未同意前，所有個人資料不會轉移至其他地方，集團名稱沒有任何改動。PatientsLikeMe創辦人Jamie Heywood回應稱，集團控制權易手後，第一件事便是通知客戶。

聯合健康也發表聲明，表示集團與PatientsLikeMe將繼續尋求以創新科技，協助病人過健康生活的目標。

PatientsLikeMe在2017年進行私募融資，籌得1億美元。同時，一間深圳公司iCarbonX成為集團控權股東。iCarbonX是由遺傳科學家Jun Wang創立，資本主要來自騰訊。

其後，CFIUS研究相關交易。CNBC今年4月報道，CFIUS去年底通知PatientsLikeMe，要求iCarbonX出售所持有的PatientsLikeMe股權。

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