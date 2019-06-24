國際財經 香港財經 中國財經

習特會若談崩 瑞銀料環球經濟失血股市挫兩成

中美元首周五在G20峰會期間討論貿易問題，瑞銀稱並不預期貿易戰升級，但若會談無成果而華府加徵中國關稅，環球經濟增長未來6季料縮減0.75個百分點，金融市場或挫20%。

回應美國安全顧慮 大疆擬美國生產無人機



中國無人機製造商大疆宣布，計劃在美國生產部分無人機，以回應美國安全顧慮。

特朗普批聯儲局上周不減息:像個倔強小孩



美國聯儲局上周三議息後維持利率不變，總統特朗普周一發文炮轟局方死活不肯減息，行為活像個「倔強小孩」。

特朗普制裁哈梅內伊 伊朗稱不在乎



特朗普向伊朗實施新一輪制裁，對象包括最高領袖哈梅內伊及軍隊高層。伊朗稱不在乎美國新制裁。

道指收市持穩納指受壓 金價創6年高



投資者觀望中美貿易談判結果，也注視伊朗局勢，入市變審慎，美股高開後窄幅向好，道指曾升87點，收市持穩漲8點；標指倒跌0.17%；納指倒退0.32%；中小型股指數羅素2000下滑1.3%；道瓊斯運輸指數則挫1.5%。波音升近0.6%；聯合技術被投行上調投資評級，股價升逾1%。能源及保健股表現偏軟。

外圍焦點簡訊

￭ 達拉斯聯儲總裁卡普蘭：現時判斷貿易爭拗或拖累美經濟仍言之過早。

￭ 美商務部同意豁免Tesla從日本進口鋁材須支付的10%關稅。

￭ 美滙尾段跌0.23%，報96；歐羅突破1.14美元關。

￭ 紐約8月期金收升18.1美元或1.3%，創6年高。

￭ 布蘭特期油收市回落0.5%，紐約期油倒升0.8%。

￭ 泛歐Stoxx 600指數收市回吐0.25%，德股跌0.53%，法股挫0.12%，英股升0.12%。

￭ 人民銀行官員稱，截至5月底，全國小微企業貸款不良率5.9%；貸款餘額按年增21%。

￭ 華為孟晚舟代表律師致函加拿大司法部，促放棄引渡聆訊。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報28415點，較恒指收市低水98點。

￭ ADR港股比例指數報28330點，較香港收市低183點。

￭ 錦欣生殖(01951)周二掛牌，交易資料顯示，暗盤收報9.77元，較招股價升14.4%。

￭ 新創建(00659)擬配售首都機場(00694)約1.2億股H股，套現約7.84億元。

￭ 民眾金融(00279)預期全年淨虧損約21.53億元。

￭ 壹傳媒(00282)全年虧損3.38億元，不派末期息。

￭ 奧瑪仕(00959)全年虧損4.18億元，不派末期息。

￭ 新濠國際(00200)向附屬新濠博亞出售塞浦路斯項目75%股權，涉及代價3.75億美元。

￭ 中昌(00859)以代價3.48億元人民幣中標杭州市臨安區土地。

￭ 建業地產(00832)以代價7.21億人民幣購洛陽老城區地塊。

￭ 必瘦站(01830)全年多賺64.29%，末期息14.4仙及特別股息5仙。