訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 05:12 國際財經

揣測聯儲局減息 美滙受壓

放大圖片

市場繼續揣測美國聯儲局7月很可能減息，美元滙價偏軟。美國對伊朗實施新制裁，避險貨幣圓滙輕微呈強。

ICE美滙指數尾段跌0.24%，報95.985。

Americas的G10貨幣策略主管Brian Daingerfield指出，投資者觀望中美元首在本周舉行的「習特會」結果，入市意慾不強，大市交投較淡靜，而聯儲局上周的放「鴿」言論繼續影響投機資金走向，形成美滙偏軟。

另外，美國對伊朗實施新制裁，報復上周無人機被擊落事件。避險資金追捧日圓，兌美元微升至107.31日圓。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。