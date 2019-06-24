國際財經

市場繼續揣測美國聯儲局7月很可能減息，美元滙價偏軟。美國對伊朗實施新制裁，避險貨幣圓滙輕微呈強。

ICE美滙指數尾段跌0.24%，報95.985。

Americas的G10貨幣策略主管Brian Daingerfield指出，投資者觀望中美元首在本周舉行的「習特會」結果，入市意慾不強，大市交投較淡靜，而聯儲局上周的放「鴿」言論繼續影響投機資金走向，形成美滙偏軟。

另外，美國對伊朗實施新制裁，報復上周無人機被擊落事件。避險資金追捧日圓，兌美元微升至107.31日圓。