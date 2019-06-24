國際財經

全球屏息以待本周五在日本大阪二十國集團(G20)峰會期間中美元首討論貿易問題的結果，同時注視伊朗局勢會否進一步惡化，投資者入市變得審慎。美股略為高開後窄幅向好，曾升87點，即市高位觸及26806點；美元疲弱，兌歐羅見3個月低位，黃金等貴金屬持續發揮避險作用，金價攀至6年新高，油價則個別發展。

特朗普再轟儲局不減息

道指收市只漲8點或0.03%，報26727點，即市高低位波幅不足100點；標指倒跌0.17%，收報2945點；納指倒退0.32%，收報8005點。中小型股指數羅素2000下滑1.3%，單日跌幅為3月31日以來最大；道瓊斯運輸指數下挫1.5%。

美國總統特朗普昨天再向聯儲局開火，在Twitter上批評聯儲局是個倔強小孩子，在有需要減息時依然無行動，把事情搞砸。他又說，儘管聯儲局之前加息太快又開始縮表，但美股仍邁向有史以來表現最好的6月，如果聯儲局沒有一意孤行，跟隨其他主要央行繼續採取寬鬆措施，道指會比現水平高幾千點，經濟增長率甚至可達5%。

個別股份方面，波音股價升近0.6%；聯合技術被投行上調投資評級，股價升逾1%。能源及保健股則表現偏軟。

歐洲方面，泛歐STOXX 600指數跌0.25%，其中汽車股挫1.2%，因德國汽車製造商戴姆勒(Daimler)發盈警，導致股價曾急插5%，以汽車業為主的德股也受累，收跌0.53%；法股回落0.12%，英股逆勢升0.12%。亞股普遍上揚，MSCI亞太指數(不計日本)微漲0.2%，日股高收0.13%。

特朗普宣布制裁哈梅內伊

特朗普周一簽署行政命令，向伊朗實施新一輪制裁，對象包括伊朗最高領袖哈梅內伊，還有8名高級軍事指揮官，包括曾經在今年2月威脅封鎖霍爾木茲海峽的一名蘭革命衛隊海軍司令，以及下令擊落美國無人機的空軍司令。

美元受減息預期影響而偏軟。美滙指數尾段跌0.23%，報96；過去一周累計挫約1.7%，是4個月以來最大的一周跌幅。歐羅兌美元攀上3個月高位，中段曾突破1.14關，漲0.3%，尾段續高位徘徊。美元兌日圓偏軟，報107.3日圓。紐約8月期金收市升18.1美元或1.3%，每盎斯報1418.2美元，進一步守穩在1400以上，為連續第三個交易日造好，並創6年高。

布油回落 需求憂慮重燃

油價一度因中東局勢緊張而升至3周高位，後來市場再次重燃對需求的憂慮，令價格回軟，收市個別發展，布蘭特期油回落0.5%，每桶報64.86美元，紐約期油倒升0.8%，每桶收報57.90美元。

國際能源署(IEA)署長比羅爾(Fatih Birol)表示，當局非常擔心中東緊張局勢可能對全球能源安全造成的影響，強調如果供應出現中斷，將會採取適當行動。

另外，芝加哥聯儲銀行的全國活動指數從4月的-0.48升至5月的-0.05，高於市場預期的-0.18，反映經濟活動有改善，但仍輕微收縮。