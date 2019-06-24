國際財經

Alphabet旗下谷歌披露，計劃投放10億歐羅(85.8億港元)，擴展荷蘭的數據中心基建設施。

根據公告，谷歌將於阿姆斯特丹以北30哩的城市Agriport建立新數據中心設施。新設施位於谷歌現有數據中心以北約130哩。

谷歌數據中心業務主管Joe Kava表示，荷蘭是發展數據中心設施的理想地方，因為有足夠的可持續能源供應渠道。谷歌沒有提及新數據中心具體服務範疇。

去年，谷歌已宣告將投放15億歐羅發展荷蘭數據中心業務。連同周一的公告，有關投資額增至25億歐羅。