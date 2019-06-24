國際財經

社交媒體Facebook(fb)全球傳訊主管克萊格(Nick Clegg)表示，集團不贊同把包括該公司在內的科技巨擘拆骨的提議，認為有關做法無助強化保護用戶私隱、防範美國選舉受干預、散播仇恨言論等問題，立法規管是更加可行的應對策略。

克萊格在德國柏林出席一項活動發表演說指出，政治領袖不應該因為難以監管科技巨擘，便不考慮其他選項，只是想把他們拆骨了事。

曾經出任英國副首相的克萊格強調，互聯網市場需要競爭環境，但更須有嚴格規管，fb願意與不同政府合作，保持市場競爭、鼓勵創新及保護消費者私隱。