國際財經

市場憧憬本周稍後G20峰會的「習特會」，或有助紓緩中美兩國貿易關係，但美伊緊張局勢升溫，限制大市表現，美股靠穩。

截至本港時間晚上11時06分，道指報26766點，升47點或0.18%；標普500指數報2953點，升2點或0.09%；納指報8034點，升2點或0.04%。

投資者密切關注本周後期召開的二十國集團(G20)峰會，期間更會聚焦美國總統特朗普及中國國家主席習近平的會晤，以窺探「習特會」會否就貿易談判有突破性的進展。

另外，地緣政治緊張關係仍然備受關注，隨着美國與伊朗的緊張局勢升級，不確定因素使油價繼續攀升。美國國務卿蓬佩奧表示，希望建立一個反對德黑蘭的全球聯盟。

儘管歐洲領導人希望通過外交手段緩解華盛頓和伊朗之間的緊張關係，但美國仍計劃對伊朗實施新制裁，美國指責伊朗襲擊霍爾木茲海峽的油輪，並在上周擊落一架美國的軍用無人機。在上周，美國政府在最後一刻取消了針對伊朗的空襲行動。

美國聯儲局本月發表的政策聲明，安撫了投資者的緊張情緒。聯儲局上周三發表貨幣政策聲明稱，央行已做好降低利率以應對全球經濟放緩的準備。

市場或將迎來動盪的一周，繼上周聯儲局決議引發全球市場激烈反應後，聯儲局主席鮑威爾將於明日(25日)將就經濟前景和貨幣政策發表講話，這將是市場關注重點，觀察他是否進一步重申6月會議上的鴿派立場。

歐洲股市個別發展，英國富時100指數報7419點，升11點或0.16%；德國DAX指數報12274點，跌65點或0.53%；法國CAC 40指數報5524點，跌4點或0.08%，意大利富時MIB指數報21333點，跌55點或0.26%。