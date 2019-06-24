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今日 18:35 國際財經

歐股中段個別走 憂美伊衝突升級

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市場觀望二十國集團(G20)峰會期間舉行的「習特會」，惟美伊緊張局勢恐升級，窒礙投資氣氛，歐洲股市中段個別發展。

截至本港時間傍晚6時35分，英國富時100指數報7409點，升1點或0.02%；德國DAX指數報12278點，跌61點或0.5%；法國CAC 40指數報5519點，跌9點或0.17%；意大利富時MIB指數報21280點，跌108點或0.51%。

道指期貨暫報26769點，升72點。

美伊緊張局勢持續，有報道指美國總統特朗普上周四(20日)叫停空襲伊朗的同一晚，批准美國網戰司令部發起網絡攻擊，癱瘓伊朗控制導彈發射的電腦系統。同時，特朗普亦預告今日向伊朗推出重大新制裁措施，此舉勢加劇因伊朗擊落美國無人機升溫的雙方對峙局面。

G20峰會將於本周五舉行，國家主席習近平與特朗普將於峰會期間會面，討論雙邊貿易關係。中國商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文證實，中美雙方的經貿團隊正在落實兩國元首的重要共識，為下一步溝通問題進行討論。

中國外交部表示，當前單邊主義和保護主義嚴重衝擊國際經濟秩序，全球的價值鏈產業鏈供應鏈遭到破壞，世界經濟面臨的風險和不確定性顯著上升，中國堅定維護多邊主義，維護自身利益和合法權益。

數據方面，德國6月Ifo企業景氣判斷指數回落至97.4，但仍高於市場預期的97.2，5月數字為97.9。企業現況指數則回升至100.8，市場預期為100.2，5月報100.7。

油價上升，紐約原油期貨現時每桶報57.87美元，漲0.44美元或0.77%；倫敦布蘭特期油現報65.31美元，升0.11美元或0.17%。

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