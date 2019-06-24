國際財經 即巿股評

美元/日圓自六月初創下近5個月新低後，並沒有重大貿易消息，而美元/日圓於108-109區域窄幅波動，持續近兩星期。直至上周二(6月18日)，美國總統特朗普表示和中國國家主席習近平進行了良好的電話交談，雙方確認將於二十國集團峰會上會晤，使市埸憧憬即將能達成貿易協議，避險情緒大減，而美元/日圓亦短線大漲近60點。

不過，美國聯儲局於上周四(6月20日)凌晨宣布維持利率不變，但會後政策聲明放棄了之前有關未來政策調整保持「耐心」的用語，暗示將在今年稍後減息。直至今日(6月24日)，美滙指數已跌至自3月21日以來的三個月新低96.04。美元走弱亦使美元/日圓短線急跌50點，並跌穿108水平至最低107.01，創1月3日閃崩以來的逾五個月新低。

值得留意的是，日本中央銀行於上周四(6月20日)宣布維持貨幣政策利率不變，雖然這已是市埸預期之內，但日本現時政策利率為 -0.1%，負利率政策對金融機構利潤會做成一定的傷害。另外日本於上周五(6月21日)雖公布全國核心通脹率稍高於預期，但只有0.8%的通脹率仍然與日本中央銀行的目標2%有著遙遠的距離。如果情況仍未能改善，日本央行很可能擴大貨幣寬鬆的力度，影響美元/日圓走勢。

技術分析方面，美元/日圓自6月初開始在108-109區域形成長方形通道，並維持近兩星期，後來受美國降息預期增加影響，跌破長方形通道並創逾五個月新低。但是，美元/日圓已跌近下降通道底部支持106.80水平，未來美元/日圓很可能再度橫行，或者回升至下降通道頂部阻力108.20水平。如果美圓/日元未能有效突破下降通道頂部，後市仍將輾轉下行，並重新下探107水平。

策略方面，早前於6月5日所定的美元/日圓沽盤已取消。短期待美元/日圓升至108.40至108.60位置沽出，下望107.10，升穿109.00止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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