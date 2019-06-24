國際財經

美伊緊張局勢恐升級，市場亦關注二十國集團(G20)峰會期間的「習特會」可能影響全球貿易環境，歐洲股市早段個別發展。

截至本港時間下午3時40分，英國富時100指數報7425點，升18點或0.25%；德國DAX指數報12329點，跌10點或0.09%；法國CAC 40指數報5543點，升15點或0.28%；意大利富時MIB指數報21429點，升40點或0.19%。

道指期貨暫報26777點，升80點。

美伊緊張局勢持續，《華盛頓郵報》上周六報道，特朗普周四(20日)叫停空襲伊朗的同一晚，批准美國網戰司令部發起網絡攻擊，癱瘓伊朗控制導彈發射的電腦系統。知情人士透露，這場網攻其實籌備多時，就算沒數月、也有數周時間。特朗普預告今天向伊朗推出重大新制裁措施，此舉勢加劇因伊朗擊落美國無人機升溫的雙方對峙局面。

為期兩天的G20峰會將於周五舉行，國家主席習近平與美國總統特朗普將於峰會期間會面，討論雙邊貿易關係。市場對「習特會」最樂觀的預測是中美元首握手，承諾繼續討論貿易協議細節；如果成真，全球股市將受惠，相反，投資氛圍將重現不明朗。高盛亦預期，「習特會」不大可能在貿易談判取得突破，美國也不會停止其向中國貨加徵關稅的行動。

另外，美國經濟雖然放緩，但聯儲局仍有空間觀望中美貿易談判進展，才決定是否減息。聯儲局主席鮑威爾將於周二出席外交關係協會研討會，談論經濟前景與貨幣政策，同日出席研討會的還有紐約聯儲銀行總裁威廉斯(John Williams)，以及聖路易聯儲銀行總裁布拉德(James Bullard)。

油價走高，因伊朗和美國的關係仍高度緊張，美國將宣布對伊朗的重大制裁舉措，以及全球經濟放緩勢頭料沒有此前預料般嚴重。紐約原油期貨現時每桶報58.04美元，漲0.61美元或1.06%；倫敦布蘭特期油亦延續上周五1%的升勢，現報65.57美元，升0.37美元或0.57%。