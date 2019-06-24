國際財經

路透引述消息人士報道，印度政府官員近日與當地Bajaj Auto、 Hero MotoCorp等電單車廠商會面，商討該國的電動化轉型，並要求在兩周之內交出一個轉型計劃。

另外，印度政府還在考慮一系列潔淨交通政策。在新政策下，Uber等共乘服務需要在2026年前，確保旗下車隊40%是電動的；在2025年開始，所有高於150cc排量的電單車都必需是電動的。

不過，有車廠警告，這將引發市場混亂和導致裁員。印度政府則強調，政策有助於減少環境污染，以及降低進口燃料的需要。